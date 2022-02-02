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İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı - Son Dakika

İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı

02.02.2022 12:22

İstanbul'da karlar erimeye başladı.

İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı

Kar yağışının ardından İstanbul'daki barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02'lik bir artış oldu. Kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında ise beklenen artış olmadı. İstanbul'un barajlarında kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü. Son 10 gündeki artış yüzde 2.02 olarak kayıtlara geçti.

İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı
İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı
İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı
İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı

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Pazartesi, İstanbul, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da karlar erimeye başladı... Barajlarda beklenen artış olmadı - Son Dakika
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