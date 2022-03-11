İstanbul'da karlı rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi - Son Dakika
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İstanbul'da karlı rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi

11.03.2022 15:07

Gaziosmanpaşa'da karla kaplanan rampada ilerleyemeyen İETT otobüsünü hareket ettirmek için ön tekerleklerinin altına halı serildi.

Gaziosmanpaşa'da karla kaplanan rampada ilerleyemeyen İETT otobüsünü hareket ettirmek için ön tekerleklerinin altına halı serildi.

Küçükköy semtinden Gaziosmanpaşa istikametine hareket halinde olan bir İETT otobüsü, kar nedeniyle rampada mahsur kaldı.

Kayganlaşan yolda ilerlemekte güçlük çeken otobüsün yolcuları, çevredeki vatandaşların getirdiği halıyı aracın ön tekerleklerinin altına sererek otobüsü bulunduğu yerden kurtarmaya çalıştı.

Avcılar'da da yolda kalan İBB Beyaz Masa'nın "ALO 153" çözüm merkezi aracı, bir vatandaş tarafından tekerleğinin altına paspas konularak hareket ettirildi.

İstanbul'da karlı rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi
İstanbul'da karlı rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi
İstanbul'da karlı rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi

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Gaziosmanpaşa, Küçükköy, İETT, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da karlı rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da karlı rampayı çıkamayan İETT otobüsünün altına halı serildi - Son Dakika
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