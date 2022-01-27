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İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü - Son Dakika

İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü

27.01.2022 10:06

İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü Kağıthane'de karlı dik yokuştan inen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi Kadın ve kardeşi yaralı kurtulurken, mahalleli panik yaşadı Aynı sokakta 3 saat önce başka bir kaza yaşandığı ortaya çıktı Kağıthane'de dik...

İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü

Kağıthane'de karlı dik yokuştan inen hamile sürücü 7 araca çarparak durabildi

Kadın ve kardeşi yaralı kurtulurken, mahalleli panik yaşadı

Aynı sokakta 3 saat önce başka bir kaza yaşandığı ortaya çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de dik bir yokuştan otomobille inen hamile kadın sürücü, park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları kameralara yansırken, araçtaki kadın ve kardeşi yaralı olarak kurtuldu. Aynı sokakta 3 saat önce yaşanan başka kazada ise sürücünün korna çalarak uyardığı vatandaşlar saniyelerle kurtuldu.

Kaza, Pazartesi günü saat 03.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 34 ESA 651 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan 3 aylık hamile Ebru G. (26), karlı ve dik bir yokuştan aşağıya inmek istedi. Bir süre ilerleyen kadın sürücü, araç kaymaya başlayınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç park halindeki 7 araca çarparak durabildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Hamile kadının ve kardeşinin durumu iyi

Sesleri duyan çevredeki mahallenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hamile kadını ve kardeşi Mustafa G.'i araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri yapılan kadın ve kardeşi, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının ve karnındaki çocuğu ile kardeşinin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

"Sürücü hamileydi çok korkmuşlardı"

Kazayla ilgili konuşan Nazife Erdem, "Burada ilk gün kar lapa lapa yağarken, tabi herkes heyecanlı, sokağa çıktı. Çoluk çocuk, komşular falan hepimiz aşağı indik yaklaşık 40-50 kişi vardık sokakta. Saat 23.30 gibi biz içeri girdik ve saat 00.00'a doğru, çok değil yani yarım saat sonra buradan arabanın çok hızlı bir şekilde indiğini gördük. O sırada arabayı durduramadığı için kornaya basıyordu hani birileri varsa kaçsın diye uyarı yaptı. İyi ki de kimse yoktu o sırada herkes evine girmişti. Buradan hızla aşağı kadar gitti ve orada durdu. Sürücü hamileydi ve çok korkmuşlardı. Biz de korktuk açıkçası, eşim de koşarak yardıma gitti" dedi.

"Biz buradan araç gidiş gelişi olmasını istemiyoruz"

Aynı sokakta daha önce de benzer kazalar yaşandığını anlatan Erdem, "Burada sürekli kazalar oluyor zaten bu ilk değil. Yağmur yağdığında da kar yağdığında da kaza oluyor. Karın yağdığı ilk gün 03.00'da yine aynı şekilde bir araba indi, burada da bir minibüs vardı o da çok kötü oldu. Şoförün durumu da ağırdı gece ambulans geldi. Yani durum bu şekilde, bizim can güvenliğimiz yok bu yolda. Yol çok kötü, bayır yüksek ve insanlar duramıyor. Buna bir önlem alınması için illa ki birilerinin ölmesi mi lazım? Yani biz buradan araç gidiş gelişi olmasını istemiyoruz. Zaten burası tek yön bir yol, aşağı iniş sadece ama buradan insanlarımız yukarı da çıkıyor aynı zamanda. Gerçekten burada biri ölmeden bu yolun araç trafiğine kapatılmasını istiyoruz. Sürücünün ufak yaralanmaları olsa da aşırı derecede korkmuşlardı o gece. Sürücü iyi bir sürücü olmasaydı o gün olay daha farklı boyutlara gelebilir belki ailece yok olabilirlerdi o arabada. Buradan birilerini de aracın altına alabilirdi çünkü çocuklar burada oynuyor, yüzüstü kayıyorlardı. Biz yetkililerimizin bununla ilgili yardımcı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Aynı sokaktaki kazadan saniyelerle kurtuldular

Olayın ardından kazayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, park halindeki 7 araçta maddi hasar olduğunu tespit etti. Kazayla ilgili incelemelerini tamamlayan polis ekipleri tutanak tutarken, kadının kullandığı araç ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü. Öte yandan aynı sokakta 3 saat önce ise lüks bir cipin aynı şekilde feci şekilde kaza yaptığı ve vatandaşların sürücünün çaldığı kornayla uyarılarak saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı. Yaşanan o kaza da kameralara yansıdı.

İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü
İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü
İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü

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Kağıthane, İstanbul, Tragger, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da karlı yolda dehşet anları: Hamile sürücü ve kardeşi ölümden döndü - Son Dakika
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