İSTANBUL ? İSTANBUL'DA KARNE HEYECANI - Son Dakika

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı.

2021-2022 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi bugün bitti. İstanbul'da öğrenciler karnelerini aldı. Bahçelievler'deki Fikret Yüzaltı İlkokulu'nda karneleri dağıtılan öğrencileri velileri kapının önünde bekledi. Pandemi nedeniyle sınıflara alınmayan veliler buruk bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi. Velilerden Meliha Aslan, Biraz buruk yaşıyoruz. Keşke birlikte içeride o heyecanı yaşasaydık ama maalesef böyle olmak zorunda. Bu durum geçene kadar yapacak bir şey yok dedi.

Karne heyecanı yaşayan öğrencilerden Çağdaş Yaşar Numanoğlu ise iyi bir dönem geçirdiğini ifade ederek, Güzel geçti, derslerime çalıştım. İçimde karne alma heyecanı var. Çok iyi bekliyorum hepsini, e-okul'da hepsi iyi gözüküyor. Tatilde ders çalışacağım, kardeşimle ilgileneceğim. Okulu da arkadaşlarımı da özleyeceğim diye konuştu.