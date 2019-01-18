İstanbul'da "Karne" Trafiği
1 saat önce
İstanbul'da "karne" trafiğiİSTANBUL - Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili trafikle başladı.
İstanbul
'da "karne" trafiği
İSTANBUL - Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili trafikle başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'yı buldu.
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 1'inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un ana artellerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 56'yı bulurken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:14 Kaynak: İHA
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