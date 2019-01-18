Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Karne" Trafiği

İstanbul'da "Karne" Trafiği

1 saat önce

İstanbul'da "karne" trafiğiİSTANBUL - Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili trafikle başladı.

İstanbul'da "karne" trafiği

İSTANBUL - Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili trafikle başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'yı buldu.
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 1'inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un ana artellerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 56'yı bulurken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 08:14 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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