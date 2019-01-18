Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Karne" Trafiği Havadan Görüntülendi

İstanbul'da "Karne" Trafiği Havadan Görüntülendi

47 dakika önce

İstanbul'da "karne" trafiği havadan görüntülendiİSTANBUL - Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili trafikle başladı.

İstanbul'da "karne" trafiği havadan görüntülendi

İSTANBUL - Karnelerin dağıtılmasının ardından İstanbul'da yarı yıl tatili trafikle başladı. İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 56'yı buldu. Trafikte yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi.
2018-2019 Eğitim Öğretim yılı 1'inci dönem yarı yıl tatili başladı. Karne tatili nedeniyle İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul'un ana artellerinde trafik durma noktasına geldi. Trafik yoğunluğu yüzde 56'yı bulurken, araçlar yollarda güçlükle ilerledi. Trafikte yaşanan yoğunluk da havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle oluşan trafik de gözler önüne serildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 06:04 Kaynak: İHA

İstanbul, Genel
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