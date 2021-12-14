"Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri" düzenlenecek - Son Dakika

İstanbul'da 16-19 Aralık'ta düzenlenecek Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri için Kadıköy'de davet etkinliği gerçekleştirildi.

Kadıköy Rıhtım Meydanı'nda düzenlenen davet etkinliğinde yöresel folklor gösterileri sergilendi.

Damal bebek kıyafetli halk oyunları ekibi, Azerbaycan kültürünü yansıtan Garmon ekibinin ezgileri ile etkinliğe katılan vatandaşlara gösteri sundu. Çekilen halaylara vatandaşlar da eşlik etti.

Yapılan halk oyunu gösterilerinin ardından etkinliğe katılanlara yöreye özgü kaz etli pilav ikram edildi.

Kars Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri, 16-19 Aralık tarihlerinde Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek.