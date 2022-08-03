Bulvarspor, kan ve kök hücre bağışı kampanyası için kan verdi - Son Dakika
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Bulvarspor, kan ve kök hücre bağışı kampanyası için kan verdi

03.08.2022 15:32
Bulvarspor, kan ve kök hücre bağışı kampanyası için kan verdi

İstanbul'da Kartal Belediyesi, Türk Kızılay ve Kartal Kent Konseyinin lösemi hastası Barkın Başocak'ın yararına başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına Bulvarsporlu yöneticiler ve futbolcular da destek verdi.

İstanbul'da Kartal Belediyesi, Türk Kızılay ve Kartal Kent Konseyinin lösemi hastası Barkın Başocak'ın yararına başlattığı kan ve kök hücre bağışı kampanyasına Bulvarsporlu yöneticiler ve futbolcular da destek verdi.

Lösemi hastası Barkın Başocak'ın annesi Sevim Başocak'ın talebi üzerine Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Kartal Kent Konseyi iş birliğinde başlatılan kan ve kök hücre bağış kampanyası belediyenin ana hizmet binası fuayesinde sürüyor.

Kampanyaya 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Bulvarspor'dan da destek geldi. Bulvarspor Kulüp Başkanı Sebahattin Karaer, teknik heyet ve futbolcular, kampanya alanına gelerek kan bağışında bulundu.

Kulüp Başkanı Sebahattin Karaer, yaptığı açıklamada, kendisinin düzenli kan bağışçısı olduğunu belirterek, "Üyemizin de sesine kulak verdik. Kök hücre inşallah bulunur, şifa olur. Genç bir arkadaşımız. Onun için de kan bağışında bulunmak için buraya geldik." dedi.

Bulvarspor Teknik Direktörü Atakan Çağlayan ise geçmişte löseminin çok korkulan bir hastalık olduğunu ama günümüzde tedavisinin olduğuna dikkati çekerek, "Sosyal sorumluk adına çok büyük bir olay olduğunu düşündüğümüz için takım halinde destek vermeye geldik. Tabii ki herkesi buna davet ediyoruz." diye konuştu.

Bulvarspor oyuncusu Kadir Fazlıoğlu da sosyal yardımlaşmaya katkıda bulunmaya geldiklerini ve takım olarak güzel bir etkinlikte yer aldıklarını vurgulayarak, "İnşallah gerekli yerlere ulaşır ve hastalara şifa olur." ifadesini kullandı.

Toplanan kök hücre bağışlarıyla hem Barkın Başocak için uygun bir donör aranacak hem de Kızılay'da analizleri yapılan bağışların diğer hastalara da şifa olması sağlanacak.

Kampanya yarın sona erecek.

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Kaynak: AA

Kartal Belediyesi, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bulvarspor, kan ve kök hücre bağışı kampanyası için kan verdi - Son Dakika

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