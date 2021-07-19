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İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması - Son Dakika

İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması

19.07.2021 11:16
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması, System.String[]

KURBAN Bayramı arifesinde bakkal ile kasaplar arasında et çekme tartışması çıktı.

KURBAN Bayramı arifesinde bakkal ile kasaplar arasında et çekme tartışması çıktı. İstanbul'da birçok bakkal, dükkanlarına 'Kıyma çekilir' pankartı astı. Bu duruma kasapların tepkisini çekti. Kasaplar, Kurban Bayramı'nda et çeken bakkalların ekmekleriyle oynadığı söyledi. Kasaplar, bakkalların et çekme işlemi için yeterince hijyenik olmadığını da iddia etti. Bakkallar ise "Kasaplar da yumurta ve içecek satıyor. Bu bizim için sorun olmuyor. Niye bizim et çekmemiz sorun oluyor" diyerek kendilerini savundu.

Kurban Bayramı'nda et çektirme yoğunluğu bakkalları da harekete geçirdi. Bazı bakkallar  'kıyma çekilir' afişleri asmaya başladı. Bu durum kasaplar ve bakkalları karşı karşıya getirdi,.

"BAKKALLAR EKMEĞİMİZE GÖZ DİKİYOR"

Gaziosmanpaşa'da kasap dükkanı olan Şehmuz Kozanoğlu, "Son zamanlarda Kurban Bayramı dolayısıyla bakkallar kıyma çekilir afişleri asmaya başladı. Biz dükkanımızda un, şeker, yağ satmıyoruz. Sadece kendi işimizi yapıyoruz. Bu bakkalcılara fırsat verilmemesini istiyoruz. Biz onlar gibi 365 gün çalışamıyoruz. Kurban Bayramı geldiğini zaman kurban etlerinin çekimi ile 3-5 ay idare etmeye çalışıyoruz. Çünkü Kurban Bayramı dolayısıyla herkesin evinde eti var. Biz boş boş dükkanlarımızda oturmak zorunda kalıyoruz. Buna rağmen bakkal işletenler bizim ekmeğimize göz dikiyor" dedi.

"VATANDAŞ KURBAN ETİNİ KASAPTA ÇEKTİRSİN"Kasap Kozanoğlu,  "Bakkal işletmelerine neden kurban eti çekiyorsunuz dediğimizde, 'siz de başka şeyler satın' diyorlar. Biz kasaplar 2- 3 ayda bir denetleniyoruz. Sonuçta yaptığımız işte insan sağlığı söz konusu. Vatandaşların kurban etlerini kasapta çektirmelerini istiyoruz. Vatandaşlar belki kasaba 50 kuruş fazla para verecekler ama 50 kuruş kendi sağlıklarından daha önemli değil. Biz kasaplar yıllardır bu işi yapıyoruz. Ancak bir bakkal et çekme işlemi nasıl yapılır bilemez. Bakkallar et çekme işlemini kasaplardan daha ucuza yapıyor. Normalde etin kilosunu 1 buçuk ya da 2 liraya çekiyoruz" diye konuştu.

BAKKAL YAŞAR: TİCARET SERBESTTİR Bakkalların kasaplardan daha hijyenik olduğunu belirten Bakkal Aslan Yaşar, "Kurban Bayramı'nda müşterimizi geri çeviremeyiz. Bizim de kurban etlerini çekmemiz lazım. Bence bakkallarda, marketlerde Kurban Bayramı'nda et çekebilir. Bana sorarsanız marketler ve bakkallar kasaplardan daha hijyenik. Biz 3 gün çektiğimiz kurban etiyle kasapların ekmeğiyle oynamıyoruz. Ticaret serbesttir. Bazı kasaplar etin kilosu 4 -5 liradan çekiyor. Ancak biz uygun fiyata et çekiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAKKALLARDAKİ KIYMA MAKİNELERİ KURT DÖKÜYOR"Tüketicinin bilinçli olması gerektiğini vurgulayan Kasap Oğuz Yalçınkaya ise "Kurban Bayramı'nda son yapacağımız iş kıyma çekmek, bakkallar da bunun farkında. Herkes birer tane kıyma makinesi almış kıyma çekiyor. Sokağın ortasında kıyma çekende var, boş bir dükkan da kıyma çekende. Biz de kasaplar olarak bunlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Bakkallar da kıyma çekenler hijyen kurallarına uymuyor. Bizim kıyma çekme makinemizin özel soğutma sistemi var. Bu soğutma sistemi eti koruyor. Bakkalda kasap tezgahı bile yok. Zaten kıyma çekme makinesini bakkallar senede bir kere kullanılıyor. Bayram bittikten sonra makine bir kömürlüğe koyuluyor. O makinelerin çoğu kurt döküyor" dedi.

"BİRKAÇ LİRA İÇİN SAĞLIĞIMIZI RİSKE ATMAYA DEĞMEZ"Vatandaşların sadece mahalle kasaplarına gitmesi gerektiğini söyleyen Kasap Yalçınkaya, "Bizler yılın 365 günü bu işi yapıyoruz ve bu makineyi kullanıyoruz. Dolayısıyla bir hijyen problemimiz olmuyor. Vatandaş bizden etini çektirirse sadece birkaç lira fazla öderler. Birkaç lira için sağlığımızı riske atmaya değmez" ifadelerini kullandı.

"KASAPLAR YANLIŞ DÜŞÜNÜYOR"Kurban Bayramı'nda et çekecek bir bakkal sahibi, "Bakkallar da Kurban Bayram'ında et çekebilir. Çünkü bizim kasap reyonumuz da var, et ürünleri satabiliyoruz. Kasaplar yanlış düşünüyor. Bu durumundan vatandaşlar da memnun. Kasaplarda yumurta ve içecek yatıyor. Bu bizim için sorun olmuyor. Niye bizim Kurban Bayramı'nda et çekmemiz sorun oluyor. Müşteri için kasap ya da bakkal hiç sorun değil. Kasaplar da kuyruk oluşuyor. Vatandaşlar beklemek istemiyor. Geçen sene 1 buçuk liraya et çekerken bu sene etin kilosunu 2 liradan çekeceğiz" diye konuştu.

"BAKKAL BAKKALLIĞINI, KASAPTA KASAPLIĞINI YAPSIN"

Herkesin kendi işini yapması gerektiğini belirten Fadime Karabulut "Vatandaşlar gitsin kasaplardan etlerini çektirsin. Bakkal bakkallığını, kasapta kasaplığını yapsınö dedi. Şahin Cangül ise "Mahallede güvendiğim bir kasap var, her bayram etimi orada çektiriyorum. Çünkü başka yerler hijyenik olmuyor" diye konuştu.


İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması
İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması

Kurban Bayramı, İstanbul, Bayram, Kurban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kasap ve bakkalların 'et çekme' tartışması - Son Dakika


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