İstanbul'da kasap ve baklavacılara bayram denetimi - Son Dakika

İSTANBUL İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kurban bayramı öncesinde İstanbul genelinde kasap ve baklavacılara denetim yaptı. İl genelinde 3 bin 274 kasap, 517 et üretim işletmesi, 4 bin 951 tatlı üretim noktası ve 12 bin 79 tatlı satışı yapan işletme denetlenecek. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca'nın da yer aldığı denetimler 800 gıda denetçisi katılıyor.

HİJYEN ÖLÇÜMLERİ YAPILDI

Maltepe'de bir kasapta yapılan denetimlerde, soğutucu depoları, et işlenen tezgahlar, kıyma makineleri ve bıçaklar kontrol edildi. Kıyma makinelerinin ön bölümde soğutucuların bulunup bulunmadığı, kırmızı ve beyaz etlerin sergilenip işlemediği noktalara incelendi. Denetimlerde hijyen ölçümleri yapıldı, evraklar kontrol edildi.

BAKLAVA DÜKKANI DENETLENDİ

Maltepe'de baklava işletmesine geçen ekipleri burada da incelemelerde bulundu. Raf altı dolaplarında kapak olmaması konusunda uyarılan baklavacı dükkanında evraklar da incelendi. Tezgah altı dolaplarında kapak olmaması nedeniyle bu işletmeye uyarı verildi. Dolapların ayak hizasında olduğu için cam kapaklarla kapatılması gerektiği belirtildi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Yaklaşan Kurban Bayramı 'ndan dolayı 39 ilçemizde 800 kadar gıda denetçimizle biz bugün hem kasapları hem de baklava ile unlu mamuller satan işletmeleri denetliyoruz" dedi.

KASAPLARA VE KURBAN KESECEK OLANLARA UYARILARKaraca, kurban kesecek olanların ve kasapların dikkat etmesi gereken konulara ilişkin "İnsanlar Kurban Bayramı'nın ikinci gününden etlerini kasaplara getirip kuşbaşı, kıyma yaptırıyorlar veya kemiklerini parçalatıyorlar. Bundan dolayı bizde kasaplarda hijyen denetimlerimizi gerçekleştirdik, aynı zamanda uyarılarımızı yaptık. Nedir bu uyarılar? Kıyma makinesinin soğutucu kısmı var mı, yok mu? Kıyma makineleri temiz mi? Vatandaşlarımıza önce şu uyarıyı yapmak istiyorum; etlerini mutlaka bir süre dinlendirip, ondan sonra küçük parçalar halinde dolaplara yerleştirmeleri lazım. Bu sene yaz ayına denk geldi Kurban Bayramı, bu çok önemli. Etlerini dışarıda büyük parçalar halinde bıraktıkları takdirde zararlı mikroorganizmalar üremeye çoğalmaya devam ediyorlar, eti bozuyorlar. Et bizim için ne kadar kıymetliyse, zararlı mikroorganizmalar için de o kadar kıymetli. O etler kasaba geldiği takdirde eğer kasabın da gözünden kaçarsa diğer insanlarında etlerini bozma ihtimaline karşı dikkat etmeleri salık veriyoruz. Bu konularda kasapları uyardık. Bu tür etlere işlem uygulamamaları konusunda kasapları uyardık" diye konuştu. Karaca, ayrıca kasapların dikkat etmesi gereken hijyen kuralları konusunda da uyarılar yaptıklarını belirterek, "Gittiğimiz kasapta da bazı eksiklikler tespit ettik, uyarılarımızı yaptık" ifadelerini kullandı.

BAKLAVA DENETİMİ

Baklavacı denetimleri konusunda da açıklamalarda bulunan Ahmet Yavuz Karaca, "Unlu mamuller üreten, satan işletmeler ilgili denetimler yapıyoruz. Baklava satışı yapan bir işletmede denetimimizi yaptık. Burada da ufak tefek bazı eksiklikler gördük, bunlarla ilgili uyardık. Unlu mamuller üreten yerlerde; un deposundan başlayarak hammadde deposundan ürün çıkışına kadar bütün aşamaları arkadaşlarımız kontrollerden geçiriyor. Her hangi bir aksaklık var mı? Proseste bir sıkıntı var mı? Bununla ilgili de gerekli işlemleri yapıyorlar. Biz İstanbul'da 120 bin işletmede bugüne kadar 110 bin civarından denetim yaptık. Geçen yılki denetim rakamımız 226 bin bu sene de inşallah bunun üzerine çıkacağız" şeklinde konuştu.

- İstanbul