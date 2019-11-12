Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kasım ayında denize girdiler
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İstanbul'da Kasım ayında denize girdiler

6 saat önce

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.

İstanbul'da Kasım ayında denize girdiler, System.String[]

İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar denize girerek serinledi.


Hava sıcaklığı 23 dereceye yaklaşan İstanbul'da bahardan kalma günler yaşanırken, Bebek sahilinde vatandaşlar denize girdi. Güneşli havanın devam etmesi ve hava sıcaklığının artmasıyla birlikte birçok vatandaş sahillere akın etti. Bebek sahilinde bazı vatandaşlar güneşlenirken bazıları da boğaza atlayarak serinledi.


Bir vatandaşın da kilolarından kurtulmak için poşetin içine girmesi de ilginç görüntüler oluşturdu. - İSTANBUL

İstanbul, Bebek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:50 Kaynak: İHA
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