Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme - Son Dakika
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Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme

07.06.2022 11:24
Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme

İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, tetikçinin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, tetikçinin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı. Cinayetin azmettiricisinin yurtdışında bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan Barış B. olduğu, cinayet eylemine 10 şüphelinin katıldığı aktarılırken, tetikçinin ise M.B. adlı kişi olduğu iddia edildi.

Olay, 16 Nisan tarihinde, Kaptanpaşa Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelmişti. Yüksel Ustahüseyin (48), evine giderken bir otomobil ve motosikletten açılan ateşle ağır şekilde yaralanmış, ambulansla kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Cinayete ilişkin geniş yürütülen soruşturma çerçevesinde yeni bilgi ve delilere ulaşan İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüksel Ustahüseyin'in öldürülmesi ile ilgili olayın azmettiricisinin şuan yurtdışında bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan Barış B. olduğunu saptadı. Cinayette ayrıca 10 şüphelinin doğrudan ya da dolaylı olarak yer aldıklarını belirleyen polis, cinayeti gerçekleştiren tetikçi M.B ile olayda kullanılan motosikleti temin eden O.G. ve olayda kullanılan çalıntı aracı temin eden şahısların da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda zanlıların tamamının yakalanarak gözaltına alındığı aktarılırken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 fişek ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlıların polisteki sorgusunun sürdüğü öğrenilirken, cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen ve hakkında Kırmızı Bülten kararı bulunan Barış B.'nin yakalanması için girişimlerin devam ettiği kaydedildi.

(Sadık Kahraman - İHA)

Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme
Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme

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Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kasımpaşaspor'un tribün lideri Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili soruşturmada sıcak gelişme - Son Dakika

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