İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin... - Son Dakika
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İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin...

08.06.2022 00:58
İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin...

İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin de aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı. Cinayetin azmettiricisinin yurtdışında bulunan ve hakkında kırmızı bülten kararı olan Barış B. olduğu, tetikçinin ise M.B. adlı kişi olduğu iddia edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kasımpaşa, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin... - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Kasımpaşa Spor Kulübü tribün liderlerinden Yüksel Ustahüseyin'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, cinayete adı karışan tetikçinin... - Son Dakika
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