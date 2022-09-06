Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı - Son Dakika
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Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı

06.09.2022 13:59
Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakınını ziyaret etmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gözaltına alındı.

İstanbul'da "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı, yakınını ziyaret etmek için geldiği Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gözaltına alındı.

Bolu'daki cezaevinde yatan bir yakınını ziyarete gelen Emin A'nın yapılan kimlik sorgusunda, İstanbul'daki cinayete ilişkin "kasten öldürme" suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle arandığı tespit edildi.

Bunun üzerine cezaevi yetkilileri polise haber verdi.

Gözaltına alınan Emin A, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemlerin ardından Bolu'daki cezaevine teslim edilecek.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

İstanbul, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Firari cinayet zanlısı yakınını ziyaret için geldiği cezaevinde yakalandı - Son Dakika
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