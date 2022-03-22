İstanbul'da kayan otomobilinin altında kalan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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İstanbul'da kayan otomobilinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

22.03.2022 23:47
İstanbul'da kayan otomobilinin altında kalan kadın hayatını kaybetti

Ümraniye'de kayan otomobilinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Ümraniye'de kayan otomobilinin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Güller Feyiz (43), 34 KH 4099 plakalı otomobil ile Sütçü İmam Caddesi 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nın yakınında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait otoparktan çıktı.

Yokuşu çıkarken henüz bilinmeyen nedenle durdurduğu otomobilinden inen Feyiz, bu sırada kayan aracının altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürülen Feyiz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza anı, otoparktaki güvenlik kamerasına yansıdı.

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15 Temmuz, Otomobil, Ümraniye, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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