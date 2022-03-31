İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

31.03.2022 09:05

İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu Eyüpsultan'da yaklaşık 5 gün önce kaybolan genç kız, Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu Genç kızın cesedinin yanında şırınga bulundu Uyuşturucu madde kullanımı sonucunda öldüğü...

İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

Eyüpsultan'da yaklaşık 5 gün önce kaybolan genç kız, Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

Genç kızın cesedinin yanında şırınga bulundu

Uyuşturucu madde kullanımı sonucunda öldüğü düşünülüyor

İSTANBUL - Eyüpsultan'ta yaklaşık 5 gün önce kaybolan 26 yaşındaki Seher Akkoyun, Kağıthane'deki bir kafeteryanın tuvaletinde ölü olarak bulundu. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda genç kızın akşam saatlerinde tuvalete girdikten sonra öldüğü tespit edildi. Genç kızın cesedinin yanında ise şırınga bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün 19.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki bir kafeteryada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Seher Akkoyun geçtiğimiz Cumartesi günü evden çıktı. Genç kızdan o andan itibaren haber alınmaması üzerine ailesi emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis adım adım takip edip bulmaya çalıştı

Çalışmalar kapsamında ekipler, genç kızın yaşadığı binanın çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Çalışmalar sürdüğü esnada bugün akşam saatlerinde Seher Akkoyun, Kağıthane'deki bir iş hanına girdi. Genç kız asansöre bildikten sonra binadaki kafeteryaya giriş yaptı. Tuvalete yönelen genç kız bir daha dışarıya çıkmadı.

Kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

Kafeterya çalışanları bir süre sonra temizlik için tuvalete girmek istedi. Kapının kilitli olduğunu fark eden çalışanlar, kilidi açıp içeriye girdiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Genç kızın hareketsiz yattığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri genç kızın bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedinin yanında şırınga bulundu

Bunun üzerine polis ekipleri iş hanı ve kafeteryanın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucunda genç kızın binaya girdikten sonra asansörle kafeteryaya çıktığı ve tuvalete girdiği tespit edildi. Polisin genç kızın öldüğü tuvalette yaptığı incelemeler sonucunda cenazesinin yanında şırınga bulundu. Genç kızın uyuşturucu madde kullanımı sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Seher Akkoyun'un cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu
İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu

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Eyüpsultan, Uyuşturucu, Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da kaybolan 26 yaşındaki genç kız kafeteryanın tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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