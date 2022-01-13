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İstanbul'da kaybolan alzaymır hastası kişi aranıyor - Son Dakika

İstanbul'da kaybolan alzaymır hastası kişi aranıyor

13.01.2022 10:32
İstanbul'da kaybolan alzaymır hastası kişi aranıyor

Avcılar'da kayıp ihbarında bulunulan 64 yaşındaki alzaymır hastası Burhan Yılmazcoşar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Avcılar'da kayıp ihbarında bulunulan 64 yaşındaki alzaymır hastası Burhan Yılmazcoşar'ı arama çalışmaları sürüyor.

Ambarlı Mahallesi'nde eşiyle yaşayan Yılmazcoşar'dan 24 Aralık 2021 Cuma günü evinden çıktıktan sonra bir daha haber alamayan eşi ve damadı, polise kayıp ihbarında bulundu.

Aile, 20 gündür evden çıktığında üzerinde siyah kadife pantolon, lacivert mont ve siyah kasket bulunan Yılmazcoşar'ı görenlerin 155'i aramalarını ya da en yakın polis merkezine bilgi vermelerini istiyor.

Avcılar'dan Silivrikapı'ya gidip dönebiliyordu

Nalan Yılmazcoşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin 24 Aralık'ta saat 10.00 sularında evden çıktığını ve geri dönmediğini söyledi.

Yılmazcoşar, eşinin üç yıldır kaybolmaksızın on gün arayla Silivrikapı'ya gittiğini ifade etti.

Avcılar'dan metrobüse binip Cevizlibağ'a gittiğini, oradan minibüsle Silivrikapı'ya giderek yaptığı kağıt parti düdüklerini arkadaşına teslim ettiğini belirten Yılmazcoşar, eşinin arkadaşından gelmediğini öğrenince polisi aradığını anlattı.

Yılmazcoşar, "Beş dakika bile aksatmazdı. Her seferinde rahatlıkla gidip gelirdi. Bütün şeyimiz de onun rahatlıkla gidip gelmesine güvenmek oldu. Onun dışında nereye gitsek hep beraberdik." dedi.

"Ayakkabılarına dikkat edin"

Nalan Yılmazcoşar gasbedilmesinden endişe duydukları için eşine cep telefonu vermediklerini, normalde dışarı çıktığında aldığı ürünleri teslim ettikten iki saat sonra eve döndüğünü söyledi.

Ayda üç kez Silivrikapı'ya giden eşinin, yeni ürünlerle eve geldiğini ifade eden Yılmazcoşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Evde de onunla vakit geçiriyordu. Doktoru bile söyledi, 'Uğraşsın, bir şeyle uğraşması lazım.' dedi. Sazı vardı, evde biraz saz çalardı, biraz onları yapıştırırdı. Gider alışverişimizi yapar, kapımızı kapatır evimizde otururduk, kimseyle bir derdimiz yoktu. İhbarlar geliyor, '3 gün önce, 5 gün önce gördük, İstanbul'un bir ucunda gördük' diye. İstanbul'un bir ucuna gidip geliyoruz, hepimiz hasta olduk. Birkaç günlük tıraşı vardı ama zaman geçtiği için yüzü sakallı olmuştur.

Özellikle belirtmek istediğim bir şey var, bize hep değişik ihbarlar geliyor. Orta yaşlı insanların genelde kıyafetleri aynı olduğu için benzetiyorlar. Ayakkabısı büyük, bağcıkları kalın ve uzundu, yakın plandan gören insanlar ayakkabılarına dikkat edebilirler mi? 'Gördük' diye o kadar çok ihbar geldi ki dışarıda o yaş grubundaki insanlar hep aynı tip giyindiği için bir şey diyemiyorum. Şimdiye kadar maskesi de kopmuştur."

Yılmazcoşar, "İlk üç gün büyük bir umutla bekledim. Nasıl olsa sokaklarda yürür, biri görür. Polis de bize, 'Görenler hemen 155'i arasın.' diyor. Görenler o anda bir iki dakikalığına oyalasın Allah rızası için. Zaten zararsız, çocuk gibi. Özellikle rica ediyorum, yakın plandan görenler varsa ayakkabılarına dikkat etsin." diye konuştu.

"'Burhan Amca' diye seslenin"

Kızı Dilek Demirezen ise şöyle konuştu:

"İnşallah netice almayı umuyoruz. Babamın bir an önce bulunup eve gelmesini istiyorum. Büyük ihtimalle birilerinin babama yardımcı olduğunu, dışarıda kaldığı için su, yemek verdiğini düşünüyorum. Yardımda bulunurken adını da sormalarını, 'Burhan Amca' diye seslenmelerini rica ediyorum çünkü kendisini tanıyor. İnsanlar babama ismiyle hitap ederlerse ya da göstereceğimiz fotoğraflardan tanırlarsa en yakın polis merkezine götürmelerini rica ediyorum."

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Silivrikapı, İstanbul, Avcılar, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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