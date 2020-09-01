İstanbul'da kaybolan genç kız Kayseri'de aranıyor - Son Dakika

- İstanbul'da kaybolan genç kız Kayseri'de aranıyor

Genç kızın yengesi: "'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diye mesaj atıldı"

İSTANBUL - Alibeyköy'den 6 gün önce ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Nazar Defci'nin Kayseri'de görüldüğü iddia edildi. Kızlarının Kayseri'de görüldüğü iddiası üzerine umutlanan aile gören veya duyan vatandaşlardan haber bekliyor.

Ailesiyle birlikte yaşadığı İstanbul Alibeyköy'den 6 gün önce ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Nazar Defci'nin Kayseri'de görüldüğü iddia edildi. Bunun üzerine genç kızın ailesi kızlarını Kayseri'de aramaya başladı. Kızlarının bulunması için vatandaşlara da çağrıda bulunan aile kızlarından gelecek haberi bekliyor.

"Telefonu kapalı ve kendisinden bir daha haber alamıyoruz"

Defci ailesinin yakını olan Kadir Sancur, genç kızdan 6 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, "İstanbul'dan ayrılan Nazar'dan haber alamıyoruz. Nazarı bulamayan aile çok perişan. Nazar en son aileye Kayseri'de olduğu yönünde telefon açmış. Daha sonra telefonu kapalı ve kendisinden bir daha haber alamıyoruz. Savcılığa ve polise kayıp başvurusunda bulunduk" dedi.

"'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diye mesaj atıldı"

Kaybolan kızın yengesi olan Sultan Defci, "Perşembe günü Alibeyköy'den öğlen 1'de benim yanıma gelmek için evden çıkmış ama bir daha eve gelmemiş. En son İstanbul 5. Levent civarında görülmüş. Telefonlarından bizi engellemiş. Telefon ettiğimizde telefonlarımıza bakmıyor. Arkadaşlarının bize söylediği bir arkadaş tarafından tehdit edilmiş. 'Benden ayrılırsan seni öldürürüm' diye mesaj atıldı. Bu tehdit mesajlarını savcılığa verdik savcılıkta hepsi var. Cuma günü bir telefon geldi kızınız Kayseri'de bulunuyor. Kız bizim namusumuz oldu artık kızı sizlere vermeyeceğiz dediler, Kızınızla evleneceğiz gelin Kayseri'ye tanışalım düğün için hazırlık yapalım denildi" ifadelerini söyledi.

(EB- ÖY-HK-