İstanbul'da Kaybolan Genç Kızdan 4 Yıldır Haber Yok
1 saat önce
İstanbul'da 4 yıl önce 18 yaşındayken kaybolan Yeliz Güner'den geçen zaman içinde hiçbir ize rastlanmadı.
İstanbul
'da 4 yıl önce 18 yaşındayken kaybolan Yeliz Güner'den geçen zaman içinde hiçbir ize rastlanmadı.
İstanbul Esenler
'de ikamet eden lise son sınıf öğrencisi Yeliz Güler
, 2015 yılında 18 yaşındayken staj için Beyazıt'taki kuyumcu dükkanına gitmek için evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Murat Güler
, kızının bulunması için polisten yardım istedi. Geçen 4 yıllık zaman içerisinde genç kızın izine rastlanmadı. Samsun
'da ikamet eden dayı Burhan Kılıç
yeğeninin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Dayı Kılıç, "Yeğenim Yeliz Güner 4 yıldır kayıp. Ailece perişan olduk. Yerini bilen ve gören varsa mutlaka polise ihbarda bulunsun. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 05:31 Kaynak: İHA
Bursaspor İstanbul Takımlarına Karşı Yine Kazanamadı
Kartal'da Çöken Binayla İlgili Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı
Kolin İnşaat, İstanbul Havalimanı'ndaki Hisselerini Devredecek
Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi