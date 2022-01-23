İstanbul'da kayganlaşan yollar sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücülerin yaşadığı zor anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Ufuk Caddesi'nde yolun kayganlaşması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Kaza yapan sürücülerin yaşadığı bu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası ve cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, bir aracın çarptığı polis aracının, kayarak yoldan çıkması yer alıyor. Bir başka görüntüde de yolun kenarındaki polis aracına başka bir aracın çarptığı ticari taksinin kayarak vurması, başka bir aracın da yolda kayması görülüyor.