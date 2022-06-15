İstanbul'da kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren sanık ile eşi ve baldızının yargılanmasına devam edildi

Esenyurt'ta kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdükten sonra cesetlerini dondurucuda sakladığı öne sürülen sanık ile eşi ve baldızının yargılandığı davada, mahkeme damat sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktullerin damadı tutuklu sanık Mohammad Khodarahmı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Bakhtıarı ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanığın eşi olan Shırın Galeh Bakhtıarı, annesi ve babasının naaşlarını İran'a götürmek istediklerini söyleyerek, "Bu babamın vasiyetiydi." dedi.

Bir diğer tutuksuz sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı da Adli Tıp Kurumu raporlarında anne ve babasının ölüm nedeninin "adli vaka" olarak kayıtlara geçtiğinden cenazeleri İran'a götüremediklerini belirterek, "Bunun için raporda düzeltme yapılması gerekiyormuş. Bunun için de mahkemenin bu yönde karar vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, tutuklu sanık Mohammad Khodarahmı'nın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor alınmasına ve Adli Tıp Kurumuna maktullerin ölüm belgesinde düzenleme yapılması için yazı yazılmasına karar verdi.

Sanık Khodarahmı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs 2020'de İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne, sanık Mohammad Khodarahmı'nın kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı 3 ay önce Esenyurt'ta kaldıkları evde öldürdüğü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğu ihbarının yapılması üzerine tahkikat başlatıldığı anlatılıyor.

Esenyurt'taki adrese gidildiğinde, buzdolabı ile iki derin dondurucuda yapılan incelemede poşetler içinde 2 ceset bulunduğu aktarılan iddianamede, cesetlerin Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile Sıavash Galeh Bakhtırı'ya ait olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

Olayın ardından çiftin damadı Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, 3 sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.