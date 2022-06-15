İstanbul'da kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren sanık ile eşi ve baldızının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren sanık ile eşi ve baldızının yargılanmasına devam edildi

15.06.2022 12:09
İstanbul'da kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren sanık ile eşi ve baldızının yargılanmasına devam edildi

Esenyurt'ta kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdükten sonra cesetlerini dondurucuda sakladığı öne sürülen sanık ile eşi ve baldızının yargılandığı davada, mahkeme damat sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Esenyurt'ta kayınvalidesi ve kayınpederini öldürdükten sonra cesetlerini dondurucuda sakladığı öne sürülen sanık ile eşi ve baldızının yargılandığı davada, mahkeme damat sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına karar verdi.

Bakırköy 24. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya maktullerin damadı tutuklu sanık Mohammad Khodarahmı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Tutuksuz sanıklar Shırın Galeh Bakhtıarı ve Shahrazad Galeh Bakhtıarı ile sanıkların avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Tutuklu sanığın eşi olan Shırın Galeh Bakhtıarı, annesi ve babasının naaşlarını İran'a götürmek istediklerini söyleyerek, "Bu babamın vasiyetiydi." dedi.

Bir diğer tutuksuz sanık Shahrazad Galeh Bakhtıarı da Adli Tıp Kurumu raporlarında anne ve babasının ölüm nedeninin "adli vaka" olarak kayıtlara geçtiğinden cenazeleri İran'a götüremediklerini belirterek, "Bunun için raporda düzeltme yapılması gerekiyormuş. Bunun için de mahkemenin bu yönde karar vermesini istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme, tutuklu sanık Mohammad Khodarahmı'nın cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edilerek rapor alınmasına ve Adli Tıp Kurumuna maktullerin ölüm belgesinde düzenleme yapılması için yazı yazılmasına karar verdi.

Sanık Khodarahmı'nın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 12 Mayıs 2020'de İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu tarafından Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğüne, sanık Mohammad Khodarahmı'nın kayınvalidesi Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile kayınpederi Sıavash Galeh Bakhtırı'yı 3 ay önce Esenyurt'ta kaldıkları evde öldürdüğü ve cesetleri parçalara bölerek buzluğa koyduğu ihbarının yapılması üzerine tahkikat başlatıldığı anlatılıyor.

Esenyurt'taki adrese gidildiğinde, buzdolabı ile iki derin dondurucuda yapılan incelemede poşetler içinde 2 ceset bulunduğu aktarılan iddianamede, cesetlerin Fatemeh Alıdadıshamsabadı ile Sıavash Galeh Bakhtırı'ya ait olduğunun belirlendiği ifade ediliyor.

Olayın ardından çiftin damadı Mohammad Khodarahmı ile maktullerin kızları Shırın Galeh Bakhtıarı ile Shahrazad Galeh Bakhtıarı'nın gözaltına alındığı belirtilen iddianamede, 3 sanığın "tasarlayarak canavarca hisle üst soyu öldürme" suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

YORUMLAR
500
Damat ve 9 yakını düğünde 'terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla tutuklandı Damat ve 9 yakını düğünde 'terör örgütü propagandası yaptıkları' iddiasıyla tutuklandı MAHKEME CANİ DAMAT İÇİN CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ İSTEDİ MAHKEME CANİ DAMAT İÇİN CEZAİ EHLİYET İNCELEMESİ İSTEDİ
Kaynak: AA

İstanbul, Esenyurt, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren sanık ile eşi ve baldızının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:29 Kiğılı tarafından kadın çalışanlarına gönderilen kılık-kıyafet yönetmeliği tartışma yarattı
18:27 Mısırlı yıldız Trezeguet, Trabzonspor ile anlaşma sağladı
18:04 Erdoğan, uçaklara "Türk Hava Yolları" yazılacağını duyurdu! Akşener'den anında yorum geldi
18:02 Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü toplantı düzenledi! Söyledikleri sosyal medyayı salladı
17:58 Paranormal olayların yaşandığı iddia edilen bu köye tek başına kimse giremedi
17:36 Kayserispor, genç teknik adam Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına vardı
17:35 Temel Karamollaoğlu'ndan gündem olacak iddia: Erdoğan tek bir şartla cumhurbaşkanı adayı olabilir
17:34 "Asgari ücrete 2. zam olacak mı?" sorusunu Numan Kurtulmuş cevapladı: Çalışmalar devam ediyor
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 18:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren sanık ile eşi ve baldızının yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement