İstanbul'da kayıp kişinin dere ıslahı çalışmalarında açılan kuyuya düşüp öldüğü belirlendi - Son Dakika
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İstanbul'da kayıp kişinin dere ıslahı çalışmalarında açılan kuyuya düşüp öldüğü belirlendi

29.09.2022 10:02

İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan kişinin, 24 gün önce dere ıslahı çalışmaları kapsamında açılan kuyuya düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan kişinin, 24 gün önce dere ıslahı çalışmaları kapsamında açılan kuyuya düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 13 Eylül'de Kazım Tan (50) hakkında kardeşi tarafından kayıp ihbarında bulunulması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 2019'dan beri Bakırköy'deki bir şantiyede işçilerin kullandığı yatakhanede kaldığı, çevredekilerin destekleriyle yaşamını sürdürdüğü belirlenen Kazım Tan'ın 5 Eylül'de arkadaşlarıyla " Kastamonu'ya gidiyorum" diyerek vedalaştığı, o günden sonra da kendisinden haber alınamadığı tespit edildi.

Ekipler, Tan'ın, Yenibosna bölgesinde Ayamama deresinin ıslahı çalışmalarının yapıldığı bir alandan zaman zaman domates topladığı, kaybolmadan önce telefonla görüştüğü bir arkadaşına da "Sana domates toplayıp getireceğim" dediğinin öğrenilmesi üzerine araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı.

Tan'ın, güvenlik kamerası kayıtlarından dere ıslahı çalışmalarının yapıldığı alana 5 Eylül'de girdiği, burada inşa edilen atık su tahliye hattına ait yaklaşık 2 metre çapındaki kuyuya düştüğü belirlendi.

Bunun üzerine kuyudaki suyu kademeli olarak tahliye edip kamera sistemiyle atık su tahliye hattını tarayan ekipler, Tan'ın cansız bedenine ulaştı.

Kazım Tan'ın cenazesi, otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kastamonu, İstanbul, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kayıp kişinin dere ıslahı çalışmalarında açılan kuyuya düşüp öldüğü belirlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kayıp kişinin dere ıslahı çalışmalarında açılan kuyuya düşüp öldüğü belirlendi - Son Dakika
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