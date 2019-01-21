İstanbul'da Kayıp Olarak Aranan Gencin Cesedi Çorum'da Bulundu

İstanbul'da 5 gündür kayıp olarak aranan genç, Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir inşaatta ölü bulundu.

İstanbul'da 5 gündür kayıp olarak aranan genç, Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir inşaatta ölü bulundu.



Yazı Mahallesi'ndeki bir inşaatta erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.



Olay yerine gelen polis, yüzü tanınmayacak haldeki cesedin Coşkun Koç'a (25) ait olduğunu belirledi. Cesedin yanında bir de av tüfeği bulundu.



Koç'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



İstanbul'da yaşayan Koç'un, 16 Ocak'ta memleketi Sivas'a gitmek için otobüse bindiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

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