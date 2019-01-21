Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kayıp Olarak Aranan Gencin Cesedi Çorum'da Bulundu

İstanbul'da Kayıp Olarak Aranan Gencin Cesedi Çorum'da Bulundu

12 dakika önce

İstanbul'da 5 gündür kayıp olarak aranan genç, Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir inşaatta ölü bulundu.

İstanbul'da Kayıp Olarak Aranan Gencin Cesedi Çorum'da Bulundu, System.String[]
İstanbul'da 5 gündür kayıp olarak aranan genç, Çorum'un Osmancık ilçesindeki bir inşaatta ölü bulundu.

Yazı Mahallesi'ndeki bir inşaatta erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirdi.

Olay yerine gelen polis, yüzü tanınmayacak haldeki cesedin Coşkun Koç'a (25) ait olduğunu belirledi. Cesedin yanında bir de av tüfeği bulundu.

Koç'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul'da yaşayan Koç'un, 16 Ocak'ta memleketi Sivas'a gitmek için otobüse bindiği ve kendisinden bir daha haber alınamadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:05 Kaynak: AA

Osmancık, Çorum, İstanbul, Güncel
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