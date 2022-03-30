İstanbul'da kayıp olarak aranan kadın, kafe tuvaletinde ölü bulundu - Son Dakika
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İstanbul'da kayıp olarak aranan kadın, kafe tuvaletinde ölü bulundu

30.03.2022 23:08
İstanbul'da kayıp olarak aranan kadın, kafe tuvaletinde ölü bulundu

İstanbul'da kayıp olarak aranan kadının Kağıthane'deki bir kafenin tuvaletinde cesedine ulaşıldı.

İstanbul'da kayıp olarak aranan kadının Kağıthane'deki bir kafenin tuvaletinde cesedine ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında daha önce kayıp başvurusu yapılan S.A'nın Kağıthane'deki bir kafede olduğunu belirledi.

Durumun bildirilmesi üzerine iş yerine giden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kafenin tuvaletinde hareketsiz halde buldukları S.A'nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İlk incelemede, yüksek dozda uyuşturucu kullanımı nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilen kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kağıthane, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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