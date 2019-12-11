İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi - Son Dakika

İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi

6 saat önce

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor.

İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi, System.String[]

İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL'da kayıt dışı Suriyelilere yönelik denetim yapılıyor.

Suriye'de 9 yıldır süren iç savaş nedeniyle 4 milyona yakın Suriyeli Türkiye'ye sığındı. İstanbul'da resmi rakamlara göre 547 bin kayıtlı Suriyeli bulunuyor. İstanbul Valiliği'nin kaydı İstanbul'da olmayan Suriyelileri kayıtlı oldukları illere gitmeleri için verdikleri süre 30 Ekim'de son bulmuştu. Polis ekipleri ve kamuda çalışan memurlar, kayıtlı Suriyelilerin adreslerini tek tek tespit ediyor.  İstanbul'un diğer ilçelerinde de yapılan adres tespitlerinde bugün polis ekipleri, Sancaktepe'de ikamet ettiği görülen yaklaşık 13 binin üzerinde Suriyelilerin adreslerine tek tek ulaştı ve orada yaşayan kişilerin kimlik tespitini yaptı. Kayıt dışı Suriyeliler tespit edildi.


İstanbul, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:16 Kaynak: DHA
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