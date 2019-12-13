İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi; Valilikten açıklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi; Valilikten açıklama - Son Dakika

İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi; Valilikten açıklama

6 saat önce

İstanbul Valili tarafından, Geçici Koruma Sahibi Suriyeliler ile ilgili Adres Kayıt Tespit ve Veri Güncelleme Çalışması gerçekleştirildi.

İstanbul'da kayıt dışı Suriyeli incelemesi; Valilikten açıklama, System.String[]
İstanbul Valili tarafından, Geçici Koruma Sahibi Suriyeliler ile ilgili Adres Kayıt Tespit ve Veri Güncelleme Çalışması gerçekleştirildi.  15 Kasım-22 Kasım 2019 tarihleri arasında, 17 ilçede yapılan kontrollerde 27 bin 625 geçici koruma sahibi Suriyelinin 8 bin 309 adreste ikamet kontrolleri yapılırken, 9 Aralık itibarıyla kalan 22 ilçede de kontroller yapılmaya başladı.

İstanbul Valiliği Suriyeliler ile ilgili adres kayıt tespit ve veri güncellenmesine yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Suriyelilerin kaldıkları adresler kontrol edildi. İstanbul Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamu güvenliği, kamu sağlığı, eğitim, istihdam, alt yapı vb. tüm sektörlerde kamu hizmetlerinin verimliliğinin, yapılacak yatırımların planlanması, kurumların çalışmalarında oluşabilecek aksaklıkların engellenmesi amaçlarına matuf olarak, adreste ikamet kontrolleri ve veri güncelleme çalışmaları önem taşımaktadır.  Vatandaşlarımız ve ülkemizde yasal kalış hakkı bulunan yabancıların (Geçici Koruma Sahibi Suriyeliler ve İkamet İzni olan yabancılar) sürekli ikamet ettikleri adreslerin kayıtlarının GÖÇNET ve MERNİS veri tabanı üzerinde güncel halde bulunması yasal (5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Madde 50, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Madde 26, Adres Kayıt Sistemi Yönetmeliği Madde 14) bir zorunluluktur." denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı;

"Belirtilen kapsamda, 15 Kasım-22 Kasım 2019 tarihleri arasında, pilot uygulama 17 ilçemizde yapılmış, 27.625 geçici koruma sahibi Suriyelinin 8.309 adreste ikamet kontrolleri gerçekleştirilmiştir. GÖÇNET ve MERNİS veri tabanları üzerinde güncelleme işlemleri devam etmektedir. Pilot çalışmaya dair tespit edilen olumlu sonuçlar göz önünde bulundurularak, İçişleri Bakanlığımız talimatları doğrultusunda, adreste ikamet kontrol ve kayıt güncelleme çalışmalarına, 09/12/2019 tarihi itibariyle kalan 22 ilçemizde de başlanmıştır.  Tespit ve güncelleme çalışmaları, kaymakamlıklarımız koordinasyonunda genel kolluk, merkezi idare ve mahalli idarelerin kamu görevlisi personeli ile mevzuatın amir hükümleri doğrultusunda devam ettirilecektir."


- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:45 Kaynak: DHA
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