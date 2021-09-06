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İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı - Son Dakika

İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı

06.09.2021 16:05
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı, System.String[]

ÜNİVERSİTE kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrencileri barınma telaşı sardı.

ÜNİVERSİTE kayıtlarının başlamasıyla birlikte öğrencileri barınma telaşı sardı. İstanbul'da ev kirası ve yurt fiyatları yapılan zamlar öğrencilerin tepkisine neden oldu. Bazı veliler, "Öğrenci fiyatlar yüzünden mağdur olacak. Aileler bu yüzden kayıt yapmaktan vazgeçebilirler" dedi.

Üniversitelerin yüz yüze eğitime geçme kararıyla birlikte, derslerin başlamasına sayılı günler kala İstanbul'da öğrenci hareketliliği başladı. Kayıt yaptırmak için kente gelen öğrenciler kalacak yer bulma telaşı yaşıyor. Pandemi süreci ile birlikte ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da ev kirası ve yurt fiyatlarında ciddi artış yaşandı. Bütçelerine uygun kalacak yer bulamayan öğrenciler ve aileleri yaşanan zamlardan dolayı tepkilerini dile getirdi.

"EVLER DE YURTLAR DA ÇOK PAHALI"

İstanbul Üniversitesi'ne kaydını tamamlamak için İzmir'den gelen Şimal Savaşçı, " 2 gündür ev ve yurt bakıyoruz ama bulamadık. Şimdi üniversiteye kayıt için geldik. Evler de yurtlar da çok pahalı. Yurtlar gereksiz pahalı. İyi olan yurtların fiyatı çok yüksek. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bakıp duruyoruz sadece. Ortak bir şey bulamadık. Hepimiz için hangisi daha iyi olacaksa ona karar vereceğiz" dedi.

"BU FİYATLAR AİLELERİ KORKUTACAK"Kızı ile kayıt yaptırmaya gelen Zeynep Yıldız ise ev ve yurt fiyatlarında yaşanan fiyat artışından dolayı kızının eğitimine İstanbul'da devam etmek zorunda kaldığını belirterek, "Çok arttı fiyatlar. Biz başta İzmir'i düşündük ama fiyatlar artınca İstanbul'u tercih ettik. Çocukların, ailelere külfeti çok fazla olacak. Normal geliri olan bir aile hem barınma hem de yeme içmenin altından kalkamaz. Caydırıcı olacak ve bir sürü çocuk bu yüzden mağdur olacak. Bu fiyatlar aileleri korkutacak ve eğitimden caydıracak. Bu yüzden aileler kayıt konusunda vazgeçebilirler" diye konuştu.

"iSTANBUL'DA YURT VE EV FİYATLARI ÇOK YÜKSEK"Özel yurt ve ev kiralarının yüksek olması nedeniyle devlet yurtlarına başvuruda bulunacağını söyleyen Bartu Filizler, "Üniversiteye yeni kayıt yaptırdım. Bu sene yeni başlayacağım. Bugün kalacağım yere bakacağız. Şu an hiçbir şey belli değil. Fiyat araştırması yaptım. Şu an İstanbul için yurt ve ev fiyatları çok yüksek. Bursa'dan geldim şu an amcamla kalıyorum. Yurt ya da eve bakacağız. İkisinden birine karar vereceğim. Devlet yurtlarına başvuracağız. Yurt ve ev fiyatları çok fazla" şeklinde konuştu.

"ÜNİVERSİTEYE YAKIN EVLERDE FİYATLAR ÇOK FAZLA"İstanbul Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran Doğukan Babacan ise, "İstanbul'da özellikle üniversiteye yakın evlerde fiyatlar çok fazla. 1+0 dairelerde 2 bin 500 TL gibi bir fiyat istiyorlar. Öğrenciler için hem elektrik, hem de su açısından düşününce gerçekten bu fiyatlar pahalı. Bu sene 1.sınıf olduğumuz için dört gün online, bir gün yüz yüze eğitim yapacağız. Bir gün için bu kadar fazla paranın verilebileceği zor" ifadesini kullandı.


İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı
İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı

İstanbul Üniversitesi, Üniversite, İstanbul, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kayıtlar başladı, üniversiteliler ev ve yurt telaşı yaşadı - Son Dakika


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