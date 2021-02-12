İstanbul'da kaza yapan alkollü sürücünün 3 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika

İstanbul'da kaza yapan alkollü sürücünün 3 çocuğu ve eşi yaralandı

12.02.2021 06:13
İstanbul'da kaza yapan alkollü sürücünün 3 çocuğu ve eşi yaralandı, System.String[]

Çamlıca gişelerinde otomobilin takla atması sonucu alkollü olduğu tespit edilen sürücünün 3 çocuğu ve eşi yaralandı.

Çamlıca gişelerinde otomobilin takla atması sonucu alkollü olduğu tespit edilen sürücünün 3 çocuğu ve eşi yaralandı.

TEM Otoyolu Çamlıca Gişeleri Edirne istikametinde hareket eden Kaan B.G'nin hakimiyetindeki 34 PB 0779 plakalı otomobil, beton bariyerlere çarparak polis kontrol noktasının bulunduğu yöne doğru takla attı.

Sağlık ekiplerine durumu bildiren polis ekipleri, sürücüyü, eşini ve 3 çocuğunu otomobilden çıkardı.

Sürücü yara almazken, 3 çocuk ve eşi ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü 1,87 promil alkollü çıktı.

Araç çekici tarafından olay yerinden kaldırıldı.

TEM Otoyolu, Otomobil, Çamlıca, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da kaza yapan alkollü sürücünün 3 çocuğu ve eşi yaralandı - Son Dakika


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