İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika

İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre D-100 Karayolu'nda Edirne istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 HD 6264 plakalı hafif ticari araç, Mecidiyeköy'de aynı yönde ilerleyen Sait Emir yönetimindeki 34 UE 2826 plakalı otomobil ile Cem Kurt idaresindeki 34 NV 7493 plakalı otomobile çarptı.

Daha sonra yoluna devam eden araç, Talatpaşa mevkisinde diğer sürücüler tarafından durduruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alkollü olduğu ileri sürülen aracın sürücüsü, polise haber verildiğini öğrenince 7 yaşlarındaki Uğur Y'yi araçta bırakarak yaya olarak kaçtı.

Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen çocuk, polis tarafından olay yerine çağrılan anne Selin Y'ye teslim edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.