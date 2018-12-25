Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kazada Şehit Olan Polis Son Yolculuğuna Uğurladı

İstanbul'da Kazada Şehit Olan Polis Son Yolculuğuna Uğurladı

57 dakika önce

İstanbul'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurladı Nişanlı olan polis memuru 25 Ağustos 2019'da düğün yapacaktıSAMSUN - İstanbul'da uygulama yaptığı esnada durdukları bir kapalı kasa kamyonun yavaşlaması sonrasında arkasından gelen ve kontrolden çıkan çakıl yüklü hafriyat...

İstanbul'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurladı
Nişanlı olan polis memuru 25 Ağustos 2019'da düğün yapacaktı

SAMSUN - İstanbul'da uygulama yaptığı esnada durdukları bir kapalı kasa kamyonun yavaşlaması sonrasında arkasından gelen ve kontrolden çıkan çakıl yüklü hafriyat kamyonuyla bariyerler arasında sıkışarak şehit olan polis memuru Servet Arslan (27), memleketi Samsun'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit polis memuru Servet Arslan için bugün Samsun'un Çarşamba ilçesi Durusu Mahallesi Karakiraz Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şehidin cenazesine katılan ve 1 ay sonra resmi nikah kıyacakları öğrenilen nişanlısı Yağmur Dinçtaş, gözyaşlarına hakim olamadı. Annesi Hatice Arslan, babası Bayram Arslan ve ağabeyi Tarık Arslan da cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehit polisin cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zeyfeli Mezarlığı'na defnedildi.
2 yıldır polis olan ve ilk görev yeri İstanbul'da görevini sürdürürken şehit olan Servet Arslan'ın nişanlısı Yağmur Dinçtaş ile 25 Ağustos 2019'da düğün yapacakları öğrenildi.
Şehidin cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, askeri ve mülki idare amirleriyle birlikte vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:53 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sosyal Medyada Tanıştığı Kadınla Buluşmak İçin İstanbul'a Gelen Iraklı İş Adamı Kaçırıldı Kaza Şehidi Polisi, Nişanlısı Yüzüğünü Gösterip, Gözyaşıyla Uğurladı

Çin'de Otobüs Kaçıran Bıçaklı Saldırgan, Yayaların Arasına Daldı: 5 Ölü Taksicinin Karısı, Bir Mesajla Kendisini Aldatan Kocasını Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:50:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da Kazada Şehit Olan Polis Son Yolculuğuna Uğurladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]