İstanbul'da kazalar

İstanbul TEM Otoyolu'nda meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.Korkunç kaza, saat 01.15 sıralarında meydana geldi. Ataşehir mevkii'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beş kişinin bulunduğu araç, yol kenarındaki yeşil alanı çevreleyen tahta bariyerlere hızla çarptı. Araç sürücüsü kazadan hafif yaralı olarak kurtarılırken eşi ve kayınvalidesi kaza yerinde can verdi. Kızı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken 4 yaşındaki oğlu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı duyan aile yakınları ise olay yerine geldiğinde sinir krizi geçirdi.TEM sabah saatlerinde bir kaza daha yaşandı.İstoç mevkinde kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarptı. Çarpma sonucu midibüs yola devrildi. Kazada servis midibüsü içerisinde bulunan 11 kişi yaralandı. Haliç köprüsü üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu bir kişiye otomobil çarptı. Otomobil yaklaşık 100 metre sonra durabildi. Kaza esnasında seyir halinde olan başka bir otomobil ve motosiklet de kontrolden çıkarak kaza yağan araca çarptı.Kazada otomobilin çarptığı yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.E5 Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında ise otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Otomobilin içinde bulunan 4 kişi araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu otomobil içerisinden çıkartılan 4 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Tüm bu kazalara sabah saatlerinde bir de metrobüs kazası eklendi.Halıcıoğlu'ndan Yenibosna istikametine giden metrobüs önünde seyir halinde olan bir metrobüse çarptı. Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama meydana geldi.

(İHA)