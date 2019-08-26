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İstanbul'da kazanan çıkmadı

44 dakika önce

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı.

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Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), İbrahim Yılmaz


Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 Yılmaz Özeren)


Goller: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay)


Sarı kartlar: Dk. 37 Muhsin Yıldırım, Dk. 72 Wellington, Dk. 90 3 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 54 Gençer Cansever, Dk. 85 Tavares (Altay)

İstanbulspor, Emine Bulut, Kırıkkale, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:48 
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