İstanbul'da kazanan çıkmadı

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına iki takım sahaya siyah pankartla çıktı. Karşılaşma 1 dakika geç başladı.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu



Hakemler: Özgüç Türkalp, Uygar Bebek, Muhammet Yumak



İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (Dk. 84 Berkay Görmez), Cajic (Dk. 61 Muhammed Demirci), Ali Dere (Dk. 55 Mensah), İbrahim Yılmaz



Altay: Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Abdülkerim Bardakçı, Mustafa Murat Uslu, Deniz Vural (Dk. 82 Hüsamettin Yener), Tavares, Putsila, Tatos (Dk. 68 Leandrinho), Kappel, Paixao (Dk. 88 Yılmaz Özeren)



Goller: Dk. 19 Cajic, Dk. 76 Eslem Öztürk (İstanbulspor), Dk. 20 Kappel, Dk. 39 Putsila (Altay)



Sarı kartlar: Dk. 37 Muhsin Yıldırım, Dk. 72 Wellington, Dk. 90 3 Muhammed Demirci (İstanbulspor), Dk. 54 Gençer Cansever, Dk. 85 Tavares (Altay)