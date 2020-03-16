İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma kamerada - Son Dakika

İstanbul'da kazazedeye şemsiyeli koruma kamerada

Kağıthane'de iki aracın karıştığı kazada bir sürücü yaralandı

Araç içerisindeki sürücüyü vatandaşlar yağmurdan şemsiyeyle korudu

İSTANBUL - Kağıthane'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, aynı istikamette seyreden otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsüne vatandaşlar şemsiyeyle koruma yaptı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde Cendere istikametine seyir halinde olan 34 KA 0544 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Nurullah Demirci, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yanında seyreden Deniz Demirci idaresindeki 34 BUB 092 plakalı otomobile yandan çarptı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Demirci yaralandı. Kazanın ardından vatandaşlar araç içerisindeki yaralı sürücünün yanına giderek kapısını açtı.



Yaralı sürücüye şemsiyeli koruma

Yağmurdan etkilenmesi diye şemsiye açan vatandaşlar ekipler gelene kadar bekledi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale ederek boyunluk taktı. Çevredeki vatandaşlar da o esnafa yapılan çalışmaları izledi. Sürücü ardından aracın içerisinden sedyeye konularak ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar kullanılamaz hale gelirken, hafif ticari aracın hava yastıklarının ise patladığı görüldü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.