İstanbul'da kedinin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırısı kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'da kedinin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırısı kameraya yansıdı

23.07.2022 21:18
İstanbul'da kedinin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırısı kameraya yansıdı

İstanbul Güngören'de bir kişinin sokakta gezdirdiği köpeğini kedinin saldırısından kurtarmak için verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Güngören'de bir kişinin sokakta gezdirdiği köpeğini kedinin saldırısından kurtarmak için verdiği mücadele güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Ata Özbek, Gülbayır Sokak'ta "Karamel" adlı köpeğini gezdirdiği sırada bir kediyle karşılaştı.

Havlamaya başlayan köpeğini sakinleştirmeye çalışan Özbek, bir yandan da kedinin saldırılarını önlemek için büyük çaba sarf etti.

Korumak amacıyla köpeğini kucağına alan Özbek, kedinin saldırısı sırasında bacağından hafif şekilde yaralandı.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kedinin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırısı kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da kedinin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırısı kameraya yansıdı - Son Dakika
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