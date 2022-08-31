Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, bir kişinin, sahibi olduğu kediye şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.