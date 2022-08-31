Kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

31.08.2022 23:58
Kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı

İstanbul'da kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı.

İstanbul'da kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği görevlileri, bir kişinin, sahibi olduğu kediye şiddet uyguladığına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine inceleme başlattı.

Olayın, M.S.İ. (24) tarafından 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirildiği belirlendi. Görüntülerde yer alan M.S.İ, Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki ikametinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "5199 Sayılı Kanuna muhalefet" suçundan adli makamlara sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Ayrıca M.S.İ'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 2 bin 43 lira idari para cezası verildi.

Şiddete uğrayan kedi koruma altına alındı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kedisine eziyet ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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