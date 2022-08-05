İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI: 83 YAŞINDAKİ KADINI DA DOLANDIRDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI: 83 YAŞINDAKİ KADINI DA DOLANDIRDILAR

05.08.2022 11:06

İSTANBUL'DA kendilerini hakim savcı olarak tanıtarak iki kişiyi dolandıran iki şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'DA kendilerini hakim savcı olarak tanıtarak iki kişiyi dolandıran iki şüpheli yakalandı.

İstanbul Bahçelievler'de yaşayan Ghazal K.'yi(29) geçen Cuma günü kendisini polis savcı olarak tanıtan bir kişi aradı. Dolandırıcı, Ghazal K.'yi söyledikleriyle kandırarak yaklaşık 150 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kendisine teslim etmesini istedi. Ghazal K. de telefonda kendisine söylenenleri yaparak ziynet eşyalarını dolandırıcıya elden teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan Ghazal K. polise gidip şikayetçi oldu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri dolandırıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa süreli çalışmalar neticesinde dolandırıcılık olayını gerçekleştirenin kişinin Mehmet F.O.(19) olduğunu tespit etti. Şüpheli Dolandırıcılık büro ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Bakırköy'de yaşanan olayda ise geçen Salı günü 83 yaşındaki Muberra G.'yi kendini polis savcı olarak tanıtan bir kişi aradı. Dolandırıcı yaşlı kadını söylediklerine inandırarak, evinde bulunan tüm değerli eşyaları kendisine teslim etmesini söyledi. Muberra G. evindeki 37 bin 500 lira, 3 bin 600 Euro, bir adet tektaş yüzük ve 6 adet Cumhuriyet altınını dolandırıcıya elden teslim etti. Bir süre sonra yaşlı kadında dolandırıldığını anlayarak polis ekiplerine başvurdu.

2 DOLANDIRICI TUTUKLANDI İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaşlı kadını dolandıran kişinin İsmail K.(18) olduğunu tespit etti. Ekipleri şüpheli İsmail K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İki dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece Mehmet F.O. ve İsmail K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YORUMLAR
500
Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs tırla çarpıştı: 14 yaralı İmamoğlu: 'Değil 3 Yıl, 33 Yıl Geçse Bu Acıyı Hiç Unutamayacaklar. Her Yıl Bu Acıyı Anlatacaklar' İmamoğlu: 'Değil 3 Yıl, 33 Yıl Geçse Bu Acıyı Hiç Unutamayacaklar. Her Yıl Bu Acıyı Anlatacaklar' Şeker-İş'ten İstanbul'da 'Dört İşçi Sendikalı Olunca İşten Atıldı' Protestosu Şeker-İş'ten İstanbul'da 'Dört İşçi Sendikalı Olunca İşten Atıldı' Protestosu
Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI: 83 YAŞINDAKİ KADINI DA DOLANDIRDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman bilim insanlarından bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:24 Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'i yıkan haber! Babası denizde kayboldu
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
15:38 İstanbul'da alkol alan bir esnaf yoldan geçen kadınlara cinsel organını gösterdi! Polis mahallelinin elinden güçlükle aldı
15:30 Soçi'de Erdoğan-Putin zirvesi! Görüşme başladı
15:23 Güneşe en yakın yıldız dediği görüntü "sucuk" çıkan ünlü fizikçi Etienne Klein özür diledi
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
15:09 Şehit babası imam, camiye ziyarete gelen turistlerle şakır şakır İngilizce konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 17:07:40. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TELEFON DOLANDIRICILARI YAKALANDI: 83 YAŞINDAKİ KADINI DA DOLANDIRDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement