İstanbul'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp kaçtı - Son Dakika
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İstanbul'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp kaçtı

31.07.2022 23:13
İstanbul'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp kaçtı

İstanbul'da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca kasadan atlayıp kaçan yabancı uyruklu 132 göçmen, polis tarafından tek tek toplanarak yakalandı.

İstanbul'da kendilerini taşıyan kamyon arıza yapınca kasadan atlayıp kaçan yabancı uyruklu 132 göçmen, polis tarafından tek tek toplanarak yakalandı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olay, dün gece saat 22.45 sıralarında Fatih Samatya sahil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arızalanan kamyon yol kenarında durdu. Söz konusu kamyonun kasasında yolculuk yapan kaçak göçmenler, kasadan atlayarak yol kenarındaki yeşillik ve ağaçlık alana kaçmaya çalıştı. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, çoğunluğu Ortadoğu ve Asya kökenli olmak üzere çeşitli milliyetlere mensup 132 kaçak göçmen tek tek yakalanıp muhafaza altına alındı.

Önce sağlık kontrolüne, ardından da emniyete götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kaçak göçmenler kamyondan atlayıp kaçtı - Son Dakika
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