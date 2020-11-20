İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada - Son Dakika

İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada

20.11.2020 09:47

İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada Kağıthane'de motosikletli bir maganda kendisine çarpan araç sürücüsüyle birbirine girdi Hızını alamayan şahıs tabancasıyla sürücünün aracına ateş açtı Kağıthane'de motosikletli bir maganda geri manevra yaptığı esnada...

İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada

Kağıthane'de motosikletli bir maganda kendisine çarpan araç sürücüsüyle birbirine girdi

Hızını alamayan şahıs tabancasıyla sürücünün aracına ateş açtı

İSTANBUL - Kağıthane'de motosikletli bir maganda geri manevra yaptığı esnada kendisine çarpan kapalı kasa minibüs sürücüsüyle birbirine girdi. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası hızını alamayan şahıs, minibüsün arkasından defalarca ateş açtı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, Kağıthane polisi tarafından yakalanan suç makinesi şahsın emniyette 24 adet kaydı olduğu öğrenildi.

Olay, dün saat 16.40 sıralarında Kağıthane Sanayi Mahallesi Sakarya Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre depodan mal aldıktan sonra yola çıkmak üzere 34 CMP 195 plakalı kapalı kasa minibüsle geri manevra yapan Faruk Sadi, o esnada minibüsün arkasından geçmeye çalışan 34 EE 4550 plakalı motosikletin sürücüsü Fatih D'ye çarptı.

Tekme ve yumrukla birbirine girdiler

Çarpma sonucu motosikletten düşerek yere savrulan D, ayağa kalkarak Sadi'nin üzerine yürüdü. Tartışmanın bir anda büyümesi sonucu D. Sadi'ye yumruk ve tekmelerle vurmaya başladı. Sadi'nin de karşılık vermesi üzerine devam eden kavga sonucunda vatandaşlar araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Ancak Sadi minibüse binip olay yerinden ayrılacağı esnada D. aracın arkasından tabancayla birkaç el ateş açtı.

Minibüsün arkasından ateş açtı

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüs geri manevra yaparken motosiklete çarpıyor. İkili arasında başlayan tartışma yumruk ve tekmeli kavgaya dönüşüyor. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılıyor. Sürücü minibüsle olay yerinden ayrılırken, motosikletli arkasından tabancayla ateş açıyor.

Magandanın 24 adet suç kaydı ortaya çıktı

Olayın ardından yaşananları yaşadığı evin balkonundan gören o esnada izinli olan bir polis memuru aşağıya inerek Fatih D'yi kıskıvrak yakaladı. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplere teslim edilen Fatih D. ve Faruk Sadi Sanayi Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Aracı kontrol eden polis, 2 adet kurşunun isabet ettiğini tespit etti. Tabanca ise olay yerinde bir aracın tekerleğinin üstünde ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan ve çeşitli suçlardan 24 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Fatih D. adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada
İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada
İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada
İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada
İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada
İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada
İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada

Kağıthane, Maganda, Fatih, Ateş, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kendisine çarpan sürücüye kurşun yağdıran maganda kamerada - Son Dakika


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