İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da yerel saatle 14: 00'te kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi, sarsıntının 5,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.



AFAD da merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu belirttiği depremin şiddetinin 5,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Silivri açıkları olarak tespit edilen depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.