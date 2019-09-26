Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi
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İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi

1 saat önce

İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi

İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi, System.String[]

İstanbul'da yerel saatle 14: 00'te kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi, sarsıntının 5,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.


AFAD da merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu belirttiği depremin şiddetinin 5,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Silivri açıkları olarak tespit edilen depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.

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İstanbul, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:30 
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