İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi
1 saat önce
İstanbul'da kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da yerel saatle 14: 00'te kent genelinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi, sarsıntının 5,9 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.
AFAD da merkez üssünün Marmara Denizi olduğunu belirttiği depremin şiddetinin 5,8 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Silivri açıkları olarak tespit edilen depremin yerin 6,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:30
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