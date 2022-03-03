Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika
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Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

03.03.2022 13:22

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı etkisini gösteriyor İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren, özellikle kentin bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı etkisini gösteriyor

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren, özellikle kentin bazı yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Pendik'te de Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

İstanbul'da Meteoroloji Müdürlüğü'nün açıklamalarının ardından Avrupa yakasında gece saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının yüksek kesimlerinde ara ara etkisini gösteriyor. Aralıklarla yoğun şekilde yağan kar yer yer sis oluşmasında etkili oldu. Anadolu Yakası'nın yüksek kesiminde yer alan Pendik Aydos Ormanı ve çevresinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.

Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı
Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

YORUMLAR
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Aydos Ormanı, İstanbul, Pendik, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı - Son Dakika


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