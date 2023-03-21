Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana "Riskli yapı" pankartı astı - Son Dakika
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Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana "Riskli yapı" pankartı astı

21.03.2023 10:41
Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana "Riskli yapı" pankartı astı

İstanbul'da kentsel dönüm hareketliliği devam ederken Kadıköy'de bulunan bir binada mülk sahipleri ikiye bölünerek farklı müteahhitlerle anlaştılar. İddiaya göre müteahhitlerden biri, diğer müteahhitle anlaşmamaları için bazı kat malikleri ile para karşılığı anlaşma yaptı ve binaya,"Bu bina 6306 sayılı yasa gereğince riskli yapıdır" pankartı astırdı.

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Son Dakika Güncel Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana 'Riskli yapı' pankartı astı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kadıköy'de müteahhit oyunu! Apartmana "Riskli yapı" pankartı astı - Son Dakika
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