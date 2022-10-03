İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı - Son Dakika
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İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı

03.10.2022 16:34

İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı Kurban eti dağıtırken başı olmayan ceset bulunmuştuİSTANBUL İstanbul Başakşehir'de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının son görüştüğü öne sürülen...

İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı

Kurban eti dağıtırken başı olmayan ceset bulunmuştu

İSTANBUL İstanbul Başakşehir'de kurban bayramının ilk günü kurban payı dağıtan bir kişi tarafından bulunan başı kesik cesetle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekipleri kadının son görüştüğü öne sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz Kurban Bayramının birinci günü Başakşehir Kayaşehir Mahallesi Sazlıdere Barajı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kurban payı dağıtan E.Ö., yol kenarında başı olmayan bir ceset gördü. E.Ö., hemen polisi arayarak bilgi verdi. Polis ekipleri olay yerine geldi. Cesedin bir kadına ait olduğu belirlendi. Kadının başı da cesetten 10 metre uzaklıkta bulundu. Olay Yeri İnceleme ekipleri ceset üzerinde yaptıkları incelemede kadının vücudunda 20'den fazla bıçak darbesi tespit etti. Kadının cesedi ve başı yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Devam eden araştırmada öldürülen kadının Türkmenistanlı Nobar Gafarova olduğu belirlendi. Polis, bölgedeki kamera görüntülerini topladı. Türkmenistanlı kadını öldüren fail ya da failleri bulmak için çalışmalar hızla devam etti.

Son görüştüğü kişiler gözaltına alındı

Yapılan çalışmalar sonucunda, kadının Fatih'ten Taksim'e oradan da Başakşehir'e kurban satışı yapan Türkmenistan uyruklu bir kişi ve onun kardeşi ile buluştuğu tespit edildi. Bu tespitin ardından polis kadınla son görüştüğü iddia edilen iki kardeş ve beraberindeki 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 6 şüpheli Muratcan R., onun kardeşi Murad R. ile Metin A., Babajan R., Remzi G. ve adak yerinin sahibi Mehmet K. olayla ilgilerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

Yüzü tanınmaz hale getirilmiş

Öte yandan cesedin 15 metre ilerisinde bulunan kesik başın yüzünün de tanınmaz hale getirildiği öğrenildi. Polis son kaydı 2016 yılında olan Nobar Gafarova'nın kimliğini tespit etmekte bu yüzden zorladığı öne sürüldü.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Kurban, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kesik baş cinayetine 6 gözaltı - Son Dakika

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