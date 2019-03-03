İstanbul'da kesinleşen belediye başkan aday listeleri ilan edildi
1 saat önce
İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.
İstanbul
'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:55
AK Parti'de 81 İlde Motivasyon Eğitimleri Başladı
Arnavutköy'de Silahlı Çatışma 1 Ölü 3 Yaralı
Adnan Oktar'ın 3 Numaralı Adamı Yakalandı!
Prim Ödemesine Rağmen Emekli Olamayanlar Ödedikleri Primleri Toplu Olarak Geri Alabiliyor