Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kesinleşen belediye başkan aday listeleri ilan edildi

İstanbul'da kesinleşen belediye başkan aday listeleri ilan edildi

1 saat önce

İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.

İstanbul'da kesinleşen belediye başkan aday listeleri ilan edildi, System.String[]
İstanbul'da 2019 yerel seçimlerinde yarışacak siyasi partilerin kesin aday listeleri, seçim kurullarınca ilan edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 11:55 

İstanbul, Ekonomi
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