İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 hükümlü yakalandı - Son Dakika

İSTANBUL'da düzenlenen operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 hükümlü yakalanarak, gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet mermi ele geçirildi. Yakalananlar arasında hırsızlık, gasp, adam kaçırmak, adam öldürmek ve uyuşturucu madde bulundurmak gibi suçlardan hapis cezası alan kişilerin bulunduğu öğrenildi.

592 ADRESE BASKIN YAPILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, il genelinde haklarında kesinleşmiş hapis kararı bulunan kişilere yönelik dün gece çok sayıda adrese operasyon düzenledi. 242 ekip, 527 personelin katıldığı operasyonda, daha önceden belirlenen 592 adrese baskın yapıldı. Çalışmalar sonucu haklarında mahkemeler tarafından verilen hapis cezaları kesinleşen ve firari olarak aranan toplam 101 hükümlünün yakalandığı öğrenildi. Yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ve 42 adet mermi ele geçirildi.

YAKALANANLAR CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİYakalananlar arasında "Silahlı gasp" suçundan 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan Özdemir B., "Hırsızlık" suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası kesinleşen İsmail B., "Adam öldürmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleşen Ahmet U., "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 6 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen Orhan G., "Adam kaçırmak ve zorla alıkoymak" suçundan 11 yıl hapis cezası kesinleşen Sami K.'nın da bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüphelilerin İlçe Emniyet Müdürlükleri'ndeki işlemleri tamamlandıktan sonra önce adliyeye ardından cezaevine teslim edildikleri öğrenildi.