İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası olan 109 hükümlü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası olan 109 hükümlü yakalandı

18.06.2022 16:25
İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası olan 109 hükümlü yakalandı

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 hükümlü gözaltına alındı.

İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 109 hükümlü gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kent genelinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 109 kişiyi yakaladı.

Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Tarık K, 9 yıl 2 ay hapis cezası olan Numan K, kasten öldürmeden 10 yıl hapis cezası bulunan Hakan N, 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Osman M, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Deniz G, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Sadık İ. ve cinsel istismardan 10 yıl hapis cezası olan Duran A'nın da yer aldığı belirtildi.

Hükümlülerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası olan 109 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 16:42:34. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası olan 109 hükümlü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement