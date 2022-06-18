Yakalananlar arasında hırsızlık suçundan 13 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Tarık K, 9 yıl 2 ay hapis cezası olan Numan K, kasten öldürmeden 10 yıl hapis cezası bulunan Hakan N, 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Osman M, yağma suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan Deniz G, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Sadık İ. ve cinsel istismardan 10 yıl hapis cezası olan Duran A'nın da yer aldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da kesinleşmiş hapis cezası olan 109 hükümlü yakalandı - Son Dakika

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