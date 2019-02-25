Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Keşke Her Gün Derbi Olsa" Derdirten Rahatlık

İstanbul'da "Keşke Her Gün Derbi Olsa" Derdirten Rahatlık

1 saat önce

İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlamasıyla birlikte trafik rahat bir nefes aldı.

İstanbul'da oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin başlamasıyla birlikte trafik rahat bir nefes aldı. İstanbul'da saatler 21.00'i gösterdiğinde başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle birlikte yollar boşalmaya başladı. Maç saatinde yolların boş olması trafikte olan sürücüleri sevindirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında trafik yüzdesi yüzde 9'a kadar düştü. D-100 karayolu ve yan yolların boş olduğu ve trafiğin açık olduğu görüldü. Trafik uygulamasında İstanbul yeşile boyandı. Trafiğin maç bitimiyle birlikte tekrardan üst düzeylere çıkması bekleniyor.

(Medeni Topaloğlu- Vedat Bayraktar/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:01 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, İstanbul, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sadık Çiftpınar, Fenerbahçe'deki İlk Golünü Attı Burak'tan 5 Maçta 4 Gol

Son Dakika! İran Dışişleri Bakanı Zarif, Görevinden İstifa Etti Terör Örgütü Yandaşları Avrupa Konseyi Binasına Saldırdı! Çok Sayıda Gözaltı Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 23:29:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul'da "Keşke Her Gün Derbi Olsa" Derdirten Rahatlık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]