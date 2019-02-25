İstanbul'da "Keşke Her Gün Derbi Olsa" Derdirten Rahatlık
1 saat önce
İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlamasıyla birlikte trafik rahat bir nefes aldı.
İstanbul
'da oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş
derbisinin başlamasıyla birlikte trafik rahat bir nefes aldı. İstanbul'da saatler 21.00'i gösterdiğinde başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle birlikte yollar boşalmaya başladı. Maç saatinde yolların boş olması trafikte olan sürücüleri sevindirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
trafik uygulamasında trafik yüzdesi yüzde 9'a kadar düştü. D-100 karayolu ve yan yolların boş olduğu ve trafiğin açık olduğu görüldü. Trafik uygulamasında İstanbul yeşile boyandı. Trafiğin maç bitimiyle birlikte tekrardan üst düzeylere çıkması bekleniyor.
(Medeni Topaloğlu- Vedat Bayraktar/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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