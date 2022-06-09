İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı - Son Dakika
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İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı

09.06.2022 10:47
İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı

İstanbul Dolapdere'de bulunan Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi'ne ayin töreni esnasında kilise kapısına cam şişe gelince ortalık karıştı. Polisin alarma geçtiği olayla ilgili şişeyi atan 3 çocuk kısa sürede yakalanırken, gerçek ise bambaşka çıktı. Çocukların uçan beyaz bir kuşu vurmak için fırlattıkları şişelerin yanlışlıkla kiliseye düştüğü anlaşıldı.

Beyoğlu Yenişehir Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, Dolapdere Panayia Avangelistria Rum Ortodoks Kilisesi'nde ayin töreni esnasında kilisenin kapısına cami şişeler çarparak kırıldı. Olayın ardından panik yaşayan kilise cemaati dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Çocukların şişe fırlattığı anlaşılınca kilise görevlisi çocuklardan birini yakasından tutup yakaladı.

İstanbul'da polisi alarma geçiren olay: Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı

ŞİŞELER KİLİSEYE DÜŞÜNCE ORTALIK KARIŞTI

Olayın ardından ihbar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Kiliseye saldırı olabileceği ihtimali üzerine ekipler çalışma başlattı. İlk olarak kilise görevlisi tarafından yakalanan Ö.A.S.'yi (13) teslim alan polis, ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun arkadaşları K.S. ve A.A. ile birlikte kilisenin üstünde uçan beyaz bir kuşu vurmak için oyun amaçlı şişe fırlattıkları ortaya çıktı. Kilise görevlisinin de şikayetçi olmaması üzerine çocuklar ailelerine teslim edildi.

İstanbul'da polisi alarma geçiren olay: Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı

"BİZ SADECE BEYAZ KUŞU VURMAK İSTEMİŞTİK"

Olayı anlatan Ö.A.S., "Bize yay var gelin bunu alın dediler. Arkadaşlarım da yayı alıp satmaya gitti, ben de onlarla gittim. Daha sonra arkadaşlarım uçan beyaz bir şey gördüklerini söylediler. Kiliseye doğru gittiğini söylediler biz de onu vurmak için şişe attık. Biz oradaki insanlara zarar vermeye çalışmadık sadece beyaz kuşu vurmak istedik. Kilisedeki insanları rahatsız etmek istememiştik, özür dileriz" dedi.

İstanbul'da polisi alarma geçiren olay: Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı

"BURADA BÖYLE BİR ŞEY OLDUĞUNU İLK DEFA GÖRDÜM"

Ayinden çıkan bir kadın ise, "Biz bir ses duyduk sadece. Ayin devam etti olayla Zangoç ilgilendi. Şişe atmışlar orada görüyorsunuz. Ben normalde Kurtuluş'ta kiliseye gidiyorum, ilk defa gördüm burada böyle bir şey olduğunu" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da polisi alarma geçiren olay: Çocukların attığı şişe kiliseye düşünce ortalık karıştı

ŞİŞELERİN FIRLATILDIĞI ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan hareketli dakikalar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kilisenin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası ise, çocukların şişeyi atıp koşarak uzaklaştığı anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, koşan çocukların kiliseye doğru bir şey atıp koşmaya devam ettikleri görülüyor.

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Kaynak: İHA

Yenişehir, Beyoğlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da kiliseyi karıştıran olay: Çocukların kapıya attığı cam şişe panik yarattı - Son Dakika
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