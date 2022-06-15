İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada

15.06.2022 12:13
İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada

İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 87 kilo metamfetamin, 6 kilo kokain, 4 kilo 500 gram Hint keneviri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Beylikdüzü, Bakırköy ve Avcılar ilçelerindeki adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda biri Dominik Cumhuriyeti, biri İran uyruklu olduğu öğrenilen 2 kişiyle birlikte toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 87 kilo metamfetamin, 6 kilo kokain, 4 kilo 500 gram Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada
İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada
İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada
İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada
İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada
YORUMLAR
500
İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonları: 100 kiloya yakın uyuşturucu madde ele geçirildi Evlerinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı Evlerinde 2 kilo 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:12 47 günlüğüne hapse giren adamın içerdeyken dünyası başına yıkıldı! Eşinin yasak aşkıyla düğün yaptığı anları izleyince gözyaşlarına hakim olamadı
12:05 Bakan Nebati: Türkiye, 2022 yılında kamu maliyesinde birçok ülkeden daha iyi performans sergilemektedir
11:49 Fener'in Jesus transferi Portekiz'de olay oldu! Portekizli futbolseverler Fenerbahçe'nin yeni hocasından övgü dolu sözlerle bahsetti
11:46 Akşener, Akdeniz Üniversitesi'nde peş peşe gelen öğrenci intiharlarıyla ilgili konuştu: Gerçeklerin gün yüzüne çıkması için konunun takipçisi olacağız
11:34 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.010 lira seviyesinden işlem görüyor
11:34 Kilosu yüzlerce lirayı bulan ıhlamur ağaçları her sokakta bulunuyor ama yüzüne bakan yok
11:32 Erdal Beşikçioğlu sevenlerine güzel haberi verdi! Behzat Ç. yeni bölümleriyle geri dönüyor
11:29 40 yaşındaki kadın, 15 yaşındaki çocuktan hamile kaldı! Hapis cezasından kaçamadı
11:23 Fenerbahçeli taraftar çok heyecanlandı! İşte o sosyal medya paylaşımı
11:19 Çağla, Disney Plus gecesini salladı! Cesur bacak dekoltesiyle herkesi arkada bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 12:19:22. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da kilolarca uyuşturucu ele geçirilen operasyon kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement