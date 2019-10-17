Son Dakika Haberleri: İstanbul'da kimliği getir, daireyi götür sloganıyla 100 milyon liralık dolandırıcılık 30 gözaltı.
Son Dakika Güncel İstanbul'da kimliği getir, daireyi götür sloganıyla 100 milyon liralık dolandırıcılık 30 gözaltı.

İstanbul'da kimliği getir, daireyi götür sloganıyla 100 milyon liralık dolandırıcılık 30 gözaltı.

33 dakika önce

İSTANBUL'DA KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK 30 GÖZALTI (3) (Aktüel- Şüphelilerin görüntüsü)

İSTANBUL'DA KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK 30 GÖZALTI (3) (Aktüel- Şüphelilerin görüntüsü)

İstanbul'da kimliği getir, daireyi götür sloganıyla 100 milyon liralık dolandırıcılık 30 gözaltı.

Aktüel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:37 Kaynak: DHA
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