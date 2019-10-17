İstanbul'da kimliği getir, daireyi götür sloganıyla 100 milyon liralık dolandırıcılık 30 gözaltı.
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İSTANBUL'DA KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK 30 GÖZALTI (3) (Aktüel- Şüphelilerin görüntüsü)
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:37 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK 30 GÖZALTI (3) (Aktüel- Şüphelilerin görüntüsü)
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