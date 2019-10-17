İstanbul'da kimliği getir, daireyi götür sloganıyla 100 milyon liralık dolandırıcılık 30 gözaltı.
32 dakika önce
İSTANBUL'DA KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK 30 GÖZALTI (2) (Şüphelilerin görüntüsü)
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:37 Kaynak: DHA
İSTANBUL'DA KİMLİĞİ GETİR, DAİREYİ GÖTÜR SLOGANIYLA 100 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK 30 GÖZALTI (2) (Şüphelilerin görüntüsü)
Son Dakika: AB ile İngiltere Brexit konusunda anlaştı Son Dakika: Bakan Akar: Terör örgütü, kimyasal silah kullanıp suçu TSK'ya atacak Trump'ın sözlerini çeviren tercümanın yüzü şekilden şekle girdi Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor